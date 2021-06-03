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Son dakika spor haberi: Transferde takas sürprizi! Dervişoğlu ve ...

'ın gözü bir taşla iki kuş vurmakta… Brentford'un Premier Lige çıkmasında attığı 31 golle büyük pay sahibi olan , ve dahil pek çok takımının gündeminde. Bu yüzden Brentford sezonu 'da tamamlayan için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray spor haberi: Transferde takas sürprizi! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

'ın gözü bir taşla iki kuş vurmakta… Brentford'un Premier Lige çıkmasında attığı 31 golle büyük pay sahibi olan , ve dahil pek çok takımının gündeminde. Bu yüzden Brentford sezonu 'da tamamlayan için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı.

Gelecek sezon Dervişoğlu'nu yeniden kadrosunda görmek isteyen sarıkırmızılı ekip ise kontra bir yanıt verdi. Diagne'yi 5 milyon euro artı Halil'in bonservisi karşılığında verebileceklerini bildirdi. Şimdi ekibinin cevabı beklenirken iki oyuncunun bu takasa nasıl bakacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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