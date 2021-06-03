Son dakika Galatasaray spor haberi: Transferde takas sürprizi! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Galatasaray'ın gözü bir taşla iki kuş vurmakta… Brentford'un Premier Lige çıkmasında attığı 31 golle büyük pay sahibi olan Ivan Toney, Newcastle ve West Ham dahil pek çok Premier Lig takımının gündeminde. Bu yüzden Brentford sezonu West Brom'da tamamlayan Mbaye Diagne için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı.



Gelecek sezon Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosunda görmek isteyen sarıkırmızılı ekip ise kontra bir yanıt verdi. Diagne'yi 5 milyon euro artı Halil'in bonservisi karşılığında verebileceklerini bildirdi. Şimdi İngiliz ekibinin cevabı beklenirken iki oyuncunun bu takasa nasıl bakacağı ise şimdilik bilinmiyor.