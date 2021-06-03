Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes'in gönlü Galatasaray'da!

Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes'in gönlü 'da!

Portekizli gazeteci Sergio Krithinas 'da kiralık oynayan 'in futbol geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 'nın genç futbolcuyu satmayı düşündüğünü belirten Krithinas, "12 milyon euro civarı bir satış bedeli belirlediler" dedi. Ünlü gazeteci, ile adı anılan yıldız futbolcunun yeniden Galatasaray'ı tercih edeceğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:54
Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes'in gönlü Galatasaray'da!

Portekizli gazeteci Sergio Krithinas 'da kiralık oynayan 'in futbol geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 'nın genç futbolcuyu satmayı düşündüğünü belirten Krithinas, "12 milyon euro civarı bir satış bedeli belirlediler" dedi. Ünlü gazeteci, adı 'la da anılan Gedson'un yine Galatasaray'ı tercih edeceğini de söyledi ve ekledi:

Gedson yine kiralanırsa o kesin olarak Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'da kendini buldu. Başarılı olduğu yerde devam etmeyi tercih ediyor.

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