Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes'in gönlü Galatasaray'da!

Portekizli gazeteci Sergio Krithinas Galatasaray'da kiralık oynayan Gedson Fernades'in futbol geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Benfica'nın genç futbolcuyu satmayı düşündüğünü belirten Krithinas, "12 milyon euro civarı bir satış bedeli belirlediler" dedi. Ünlü gazeteci, adı Beşiktaş'la da anılan Gedson'un yine Galatasaray'ı tercih edeceğini de söyledi ve ekledi:

Gedson yine kiralanırsa o kesin olarak Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'da kendini buldu. Başarılı olduğu yerde devam etmeyi tercih ediyor.