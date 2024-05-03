EMLAK KONUT EVLERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | THY Emlak Konut Arnavutköy ödemeler ne zaman?

EMLAK KONUT EVLERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri için kura tarihi 4 Mayıs 2024 olarak belirlendi. İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunan projeye başvuruda bulunanlar, ödeme tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Peki THY Emlak Konut Arnavutköy ödemeler ne zaman? İşte detaylar...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEMELER NE ZAMAN?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak. Ödemeler sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacaktır. Daha önce yapılan açıklamada İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL olarak belirtildi. Ancak kura tarihinden önce evlerin fiyatları güncellendi ve yeni ödeme planları henüz kamuoyuna duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, daha önce ziyaret ettiği inşaat alanında yaptığı açıklamada, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adet konutun teslim edileceğini duyurdu. İnşaatın tamamının biteceği tarih ise henüz bilinmiyor.

📌Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

📌Toplam konut sayısı: 12.456 adet

📌İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

📌2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

📌İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025