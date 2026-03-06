Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika haberleri: Erden Timur’un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 21:56 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 22:00
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca Erden Timur hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

NE OLMUŞTU ?

NEF Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, "Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dosyası mevcut soruşturmadan ayrılmıştı. Timur, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasından 29 Aralık günü tutuklanmıştı. Erden Timur'un yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'e 24 daire satarak, 'taşınmaz satın alınmak suretiyle 'taşınmaz satışı' ve 'kapora' adı altında para aklama işleminde bulunduğu tespit edilmişti.

