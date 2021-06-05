Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın başkan adayı Işın Çelebi adaylıktan çekildi (GS spor haberi)

Galatasaray'ın başkan adayı Işın Çelebi, başkanlık seçimine katılmayacağını açıkladı.

İşte Işın Çelebi'nin açıklamaları:

Başkan adaylığı için renk seçimine katılmayacağım. Hiçbir adayı benimsemiş değiliz.

6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum. Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum.

Biz kesinlikle çekinmiyoruz. Biz Galatasaray'ın karanlığını istemiyoruz. Kalbi duran hastaya şok vermek istiyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Protesto etmiyoruz. Fedakarlık yapıyoruz.



