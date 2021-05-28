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Sıkıntı bir değil

Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek ve 'le yeni bir anlaşma yapılmaması nedeniyle o tarihe kadar hocasız kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Sıkıntı bir değil

Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek ve 'le yeni bir anlaşma yapılmaması nedeniyle o tarihe kadar hocasız kalacak. Ayrıca 5 kiralık, 12 oyuncunun (, , , , / , Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Şener, Etebo) sözleşmelerinin sona ermesi de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde herkesi düşündürüyor.

KADRO PANİĞİ
Galatasaray Kulübü, 19 Haziran'da yapılması beklenen seçimlerden 2 hafta sonra, UEFA'ya 25 kişilik kadrosunu bildirmesi gerekiyor. 20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası için transfer süreci daha kritik hale gelirken listenin nasıl şekilleneceği şimdilik bilinmiyor.

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