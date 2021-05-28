Sıkıntı bir değil

Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek ve Fatih Terim'le yeni bir anlaşma yapılmaması nedeniyle o tarihe kadar hocasız kalacak. Ayrıca 5 kiralık, 12 oyuncunun (Gedson, Arda, Onyekuru, Halil, Sarachi / Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Şener, Etebo) sözleşmelerinin sona ermesi de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde herkesi düşündürüyor.

KADRO PANİĞİ

Galatasaray Kulübü, 19 Haziran'da yapılması beklenen seçimlerden 2 hafta sonra, UEFA'ya 25 kişilik kadrosunu bildirmesi gerekiyor. 20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası için transfer süreci daha kritik hale gelirken listenin nasıl şekilleneceği şimdilik bilinmiyor.