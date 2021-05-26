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Cebimizdeki son kuruşu vereceğiz

Listesini teslim eden , ’ın başarısı için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Cebimizdeki son kuruşu vereceğiz

Başkan Adayı , 19 Haziran'da yapılacak seçim için listesini divan kuruluna teslim etti. Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk, "Biz gelir gelmez kolları sıvayacağız. 'ne kalmak çok önemli... Bir 400 milyon daha kaybedersiniz. 'ın buna ne sabrı, ne tahammülü, ne enerjisi var. Taraftarımız merak etmesin. Biz 19 Haziran'da geliyoruz. 20 Haziran'da hocamız göreve başlıyor" diye konuştu. için ne gerekirse onun yapılacağını vurgulayan Metin Öztürk, "Bize 200 milyonun üstünde paraya ihtiyaç olduğu söylenmişti. Biz hazırlığımızı yaptık. Geri kalanı içeri girince göreceğiz. 200'e değil, 300'e ihtiyaç varsa, 300 için hazırız. 400'e ihtiyaç varsa 400'e hazırız. Biz Galatasaray için ne gerekiyorsa tamamı için hazırız. Biz cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz. Yeter ki Galatasaray'ımız hak ettiği yerlerde olsun" dedi.

TARİH DEĞİŞMEZ

Seçim tarihinin artık değişmeyeceğini söyleyen Öztürk, "Ne Galatasaray'ın ne başka bir takımın başka bir tarihe tahammülü yoktur. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da 'nin bahçesinde yapılacaktır" ifadesini kullandı.

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