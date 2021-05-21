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Son dakika transfer haberleri: Kadın Basketbol Takımı 'li oyun kurucu 'ı transfer etti

Kadın Basketbol Takımı, 'li oyun kurucu 'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 21:09
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ABD'li oyun kurucu Riquna Williams'ı transfer etti

Kadın Basketbol Takımı, 'li oyun kurucu 'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon 'de 'da forma giyen 31 yaşındaki Riquna Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

'deki kariyerine 2012'de başlayan Williams, ligdeki ilk yılında "Yılın Çaylak Takımı"na seçildi. 2013 yılında WNBA'de bir maçta atılan en yüksek skor rekorunu 51 sayıyla kıran 1.70 metre boyundaki oyun kurucu, aynı sezon WNBA'de "Yılın Altıncı Oyuncusu" seçildi. 2015 yılında Türkiye'ye gelen Riquna Williams, forması giydi. 2017-2018 sezonunda finalinde forması giyerken finali Galatasaray'a kaybetti. 2018-2019 sezonunda 'da, bir sonraki sezon ise 'de oynadı. Geçen sezon OGM Ormanspor formasıyla ligde 26 maça çıkaran Williams, 18.7 sayı, 6 ribaunt, 3.8 asist, 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı. Williams, WNBA'de son olarak forması giydi.

Açıklamada, "Riquna Williams'a 'hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.

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