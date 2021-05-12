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Son dakika spor haberi: 'dan 'ye şampiyonluk göndermesi!

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'de son haftaya girilirken lider ile puanını eşitleyen ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan , yaptığı paylaşımla ezeli rakibi 'ye göndermede bulundu. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:39
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

'de son haftaya 'la puan puana giren ve şampiyonluk şansını artıran 'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılılar, 9 yıl önce 'de 'ye karşı kazanılan şampiyonluğu andı.

2011-2012 sezonunda 'in son maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etmişti. 0-0 beraberlik sonrasında sarı kırmızılılar tarihi bir şampiyonluk elde etmişti.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN... #" denildi.

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