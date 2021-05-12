Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

Süper Lig'de son haftaya Beşiktaş'la puan puana giren ve şampiyonluk şansını artıran Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılılar, 9 yıl önce Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kazanılan şampiyonluğu andı.

2011-2012 sezonunda Süper Final'in son maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etmişti. 0-0 beraberlik sonrasında sarı kırmızılılar tarihi bir şampiyonluk elde etmişti.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN... #KadıköyHatırası" denildi.