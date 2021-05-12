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İmkansızı başardı

Yarıştan koptu gözüyle bakılan , 'e damga vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
İmkansızı başardı
Yarıştan koptu gözüyle bakılan , 'e damga vurdu. Bu sezon üst üste aldığı 8 galibiyetle adından söz ettiren sarı-kırmızılı, sakatlıklar, koronavirüs vakaları ve yönetimsel sorunlar nedeniyle oldukça sıkıntılı bir döneme girdi. Üst üste puan kayıpları yapan ve yarışta geriye düşen , beraberliğinin ardından adeta gaz pedalını kökledi. Arka arkaya (D), , (D), ve son olarak da 'u (D) mağlup ederek ligin tozunu attı, şampiyonluk kupasının bir kulpuna adeta yapıştı.
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