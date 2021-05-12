İmkansızı başardı

Yarıştan koptu gözüyle bakılan Galatasaray, Süper Lig'e damga vurdu. Bu sezon üst üste aldığı 8 galibiyetle adından söz ettiren sarı-kırmızılı, sakatlıklar, koronavirüs vakaları ve yönetimsel sorunlar nedeniyle oldukça sıkıntılı bir döneme girdi. Üst üste puan kayıpları yapan ve yarışta geriye düşen Cimbom, Trabzonspor beraberliğinin ardından adeta gaz pedalını kökledi. Arka arkaya Antalya (D), Konyaspor, Gençlerbirliği (D), Beşiktaş ve son olarak da Denizlispor'u (D) mağlup ederek ligin tozunu attı, şampiyonluk kupasının bir kulpuna adeta yapıştı.