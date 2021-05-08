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Divan'a cevap: Karara uyun

’nun, yönetimin aldığı kararı yok sayması kulübün tüzüğüne aykırıdır’

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Divan'a cevap: Karara uyun

'da listeler verildi ancak seçim kaosu sürüyor. Yönetim pandamı koşullarını öne sürerek seçimlerin iptal edildiğini en erken Haziran aynıda yapılabileceğini açıklamıştı. Ancak muhalefetten buna sert tepkiler yükselmişti. da seçim sürecinin sürdüğünü, 29 Mayıs'ta sandık başına gidileceğini duyurmuştu. Sarıkırmızılı yönetimden dün Divan Kurulu'na yönelik bir açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Divan Kurulu, kulübümüzün en yüksek danışma kuruludur.

* Divan Kurulu'nun asli görevi 'nun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, bilgi istemek, inceleme yapmak gerekirse görüşlerini bildirmektir.

* Divan Kurulu'nun yönetim tarafından alınmış bir kararı yok sayması tüzüğümüze aleni aykırılık teşkil etmektedir.

* Divan Kurulu, yönetimin aldığı karara uygun şekilde hareket etmelidir.

* İdari otoriteler tarafından 17 Mayıs'ta açıklanacak tedbir kararlarına göre yönetim kurulu tarafından yeni tarih belirlenecektir. Uyulması gerektiğini arz ederiz.

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