Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

Son dakika spor haberleri: 'da 'ya dev teklif! İşte o rakam

'ın yıldız futbolcusu gösterdiği performansla devlerinin dikkatini çekmişti. Ara transfer döneminde birçok kulübün radarına giren Brezilyalı stoper takımda kaldı. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yıldız savunmacı yeniden transferin gözdesi konumuna geldi. 24 yaşındaki oyuncuya 2 kulüp birden talip oldu ve görüşmelere başladı. İşte Aslan'a önerilecek bonservis ücreti ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 20:12
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

'in 40. haftasında 'ı ağırlayacak 'da , sahaya çıkması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

Brezilyalı stoper 'da gösterdiği performansla devlerinin transfer listesine girerken, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış ve yeni mukavele görüşmelerine başlanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

24 yaşındaki oyuncu 950 bin Euro olan maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince, sarı-kırmızılı yönetim geri adım atarak görüşmeleri dondurmuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

'ya 2 kulübün birden talip olduğu ve oyuncunun menajerinin görüşmelere başlandığı aktarıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

MARCAO İÇİN 15 MİLYON EURO!

basınının haberine göre şampiyon , Rakitskiy'nin yerine 'yu transfer etmeyi planlıyor ve 'a 15 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

'nun peşinde ile birlikte 'nın da olduğu ve Brezilyalı futbolcu için ilk temasların da menajeri vasıtasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

DINAMO KIEV VE ROMA DA YAZILDI

Brezilyalı oyuncunun peşinde bu sezon Ukrayna'dan Dinamo Kiev ile Serie A'dan Roma'nın olduğu da yazılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

'ın 2019 Ocak ayında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Chaves'ten kadrosuna kattığı solak stoper, 99 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

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