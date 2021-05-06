Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

Marcao'ya 2 kulübün birden talip olduğu ve oyuncunun menajerinin görüşmelere başlandığı aktarıldı. İşte detaylar...

MARCAO İÇİN 15 MİLYON EURO! Rus basınının haberine göre şampiyon Zenit, Rakitskiy'nin yerine Marcao'yu transfer etmeyi planlıyor ve Galatasaray'a 15 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.