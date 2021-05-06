Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya dev teklif! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da Marcao, sahaya çıkması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek.
Brezilyalı stoper Cimbom'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girerken, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış ve yeni mukavele görüşmelerine başlanmıştı.
24 yaşındaki oyuncu 950 bin Euro olan maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince, sarı-kırmızılı yönetim geri adım atarak görüşmeleri dondurmuştu.