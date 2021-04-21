Son dakika spor haberi: Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi Fatih Terim'den açıklamalar

Süper Lig'in 36. hafta Galatasaray sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da Fatih Terim mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Ligin günden güne daha heyecanlı bir hal aldığını söyleyen Terim, mutlak kazanmaları gerektiğini söylerken, karşılaşmaya az bir süre kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Henry Onyekuru'ya dair de konuştu.

İşte Fatih Terim'in o sözleri...

"Lig tabi her geçen gün biraz daha heyecanlı hale geliyor. Bir yandan sona yaklaşırken bir yandan herkes sırayla puan kaybediyor. Zevkli ve çekişmeli bir lige doğru gidiyoruz."

"Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Özellikle öndeki dörtlüye çok dikkat etmemiz lazım. Bugün her takımda istenilen bir atak hattı var. Bakasetas ile birlikte 4'leniyorlar. Dikkat etmemiz lazım."

"Rakibimizin kaybetmesi, bizim geçen hafta biraz moral bulmamız, sezon sonuna kadar iddiamızı sürdüreceğimiz anlamına geliyor. Oyuncularımız da bunun bilinci içinde."

"Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu ama eski sakatlığı tekrar nüksetti. Yarın öbür gün daha net öğreneceğiz. Halil iyi oynadı, daha da oynayacak ama bugün Babel'le başlamayı tercih ettik. Onun dışında herkes aynı."

"Halil iyi oynadı daha da iyi olacak bugün Babel'le başlamayı tercih ettik. Bu maçta daha hazır olduğunu düşündüm. Ama bu Halil'den vazgeçtiğim veya geçen maç kötü oynadığı manasında değil, oynayacaklar o da Kerem de Oğulcan da hepsi Galatasaray formasını uzun süre giyecekler."