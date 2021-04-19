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Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın da turnuvaya katılım sağlayacağı şeklindeki iddiaların yüksek sesle konuşulmasının ardından Cengiz, ""Galatasaray’a gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:08
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!

, , , , , , , , , , Inter ve kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası 'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti. Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

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