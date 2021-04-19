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Son dakika haberleri | 'da 'tan başkanlık açıklaması!

'de şampiyonluğu hedefleyen 'da sezon sonunda bir başkanlık seçimi de yaşanacak. Mevcut başkan 'in henüz aday olup olmayacağı belli olmazken, asbaşkan 'tan adaylık konusunda flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:02
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması!

'da başkanlık için aday olacağı konuşulan , 'ne özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması!

Cuma günü 'in istifasını isteyen yöneticiler, seçime kadar 'ın başkanlık yapması yönünde fikir birliğine varmıştı. Eski başkan ve seçimlerde belirleyici rolü olduğu camiada bilinen ile görüşen Albayrak, "Çık aday ol, arkandayız" mesajını aldı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması!

yaşanan son gelişmeleri, "'a kıyamıyorum, başkana da kıyamıyorum. İki arada bir derede kaldım. Kulübü bekleyen önemli ödemeler var, onları da düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması!

'da futbolcularla paylaştığı fotoğrafa da açıklık getiren Albayrak, "O fotoğraf karesini takımı toparlamak için çektirdim. Futbolcuları motive ettim. Şampiyonluğa inanıyorum. Pes etmedik'' dedi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması!

RECEVİK İÇİN İSTİFA KARARI

Başkanı dün 'nda denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye üyelerin yanı sıra yönetimden , , ve katıldı. Her kuruldan söz alan isimler düşüncelerini paylaştı. Özellikle sohbet odası Clubhouse'da Başkan Cengiz ile ilgili eleştiriler yapıp istifasını istediklerini açıklayan Mahmut Recevik için üyeler, "Bir toplantıda yaşananların sosyal medya ortamında açık açık dile getirilmesi hoş değil. Recevik'in istifasını istiyoruz" dediler. Daha sonra söz alan Recevik ise, "Haklısınız, bunları paylaşmamalıydım" diyerek özür diledi. Toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıkarken, başkan Cengiz de yöneticilere sosyal medya ile ilgili uyarıda bulundu. Bu arada istifası istenen Recevik için son karar yarınki yönetim toplantısında verilecek.

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