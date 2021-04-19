Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması!

Galatasaray'da başkanlık için aday olacağı konuşulan Abdurrahim Albayrak, Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.
Cuma günü Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen yöneticiler, seçime kadar Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yapması yönünde fikir birliğine varmıştı. Eski başkan Dursun Özbek ve seçimlerde belirleyici rolü olduğu camiada bilinen Ahmet Yüce Ocaklı ile görüşen Albayrak, "Çık aday ol, arkandayız" mesajını aldı.
Abdurrahim Albayrak yaşanan son gelişmeleri, "Galatasaray'a kıyamıyorum, başkana da kıyamıyorum. İki arada bir derede kaldım. Kulübü bekleyen önemli ödemeler var, onları da düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.