Son dakika spor haberi: Elano Blumer'den dikkat çeken itiraf! "Galatasaray'a bir gecede transfer oldum"

Galatasaray'ın eski yıldızı Elano Blummer, sarı-kırmızılı kulübe transferini anlattı. NTV Spor'un aktardığına göre FourFourTwo'ya röportaj veren Brezilyalı eski futbolcu, Galatasaray'a transferinin çok kısa bir zamanda gerçekleştiğini söylerken bu süreçte oynadığı Dünya Kupası'nda Real Madrid'in kendisini izlediğini ifade etti.

2009 yazında Manchester City'den 7 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Elano, "Mark Hughes yönetiminde istediğim şansı bulamadım. 2010 Dünya Kupası yaklaştığı için endişeliydim. Milli takımdaki yerimi tekrar kaybetmeyi göze alamadım" dedi.

Sözlerine devam eden Elano, "Her şey bir gecede oldu. Menajerim aradığında evdeydim, otelde benimle görüşmek isteyen bir Türk'ün olduğunu söyledi. Gece yarısıydı. Şehir merkezine yaklaşık yarım saatlik mesafede oturuyordum. Görüşmeye gittiğimde tanıştığımız kişi 'Hadi Türkiye'ye gidelim' dedi. 'Sakin ol, eşimle konuşmalıyım. Çocuklar için iyi bir okul bulmalıyım' dedim. Ancak her şeyi onlar halletti. Ertesi gün anlaşma açıklandı. Belli şartlar vardı ama hızla halledildi" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası'nda oynamak için düzenli formaya ihtiyacım vardı. Galatasaray'da sorun olmayacağını biliyordum. Oradaki günlerim güzeldi" diyen Brezilyalı futbolcu, "2010 Dünya Kupası'nın ilk iki maçında gol attım. Ardından menajerim aradı ve 'Dinle, Real Madrid'in direktörü Emilio Butrageno seni izliyor. Onların listesindesin' dedi. Bu beni çok heyecanlandırdı. Kupayı kazanmayı hayal ederken sakatlık nedeniyle turnuva benim için bitti" şeklinde konuştu.

Elano kısa süren Galatasaray macerasının ardından 2011'in ocak ayında 3 milyon euro karşılığında Santos'a transfer oldu. Milli takım formasını 50 kez giyen ve ülkesi adına 9 gol kaydeden 39 yaşındaki eski futbolcu 2017'de kariyerini noktaladı.