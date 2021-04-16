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Galatasaray Göztepe'ye konuk olacak

Spor Toto 'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleye 6 eksikle çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 09:50
Galatasaray Göztepe'ye konuk olacak

Galatasaray, 'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider 'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

TAKIMDA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel , ve , yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan ile kırmızı kart cezalısı ve sarı kart cezalısı yarın kadroda yer alamayacak.

Teknik direktör 'in forvetler Falcao, Mustafa Muhammed ve Babel'in yokluğunda hücumda ya da 'na görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör , yarınki maçta saha kenarında yer alacak.

Ligde müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümdük ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 18 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırdı.

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