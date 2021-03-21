Savunma korkuttu

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında sağ bek DeAndre Yedlin, stoperler Luyindama ile Marcao cezaları sebebiyle görev yapamayacak. Üç oyuncu da Çaykur Rizespor maçında eleştirilerin hedefinde yer alırken, savunmanın bir başka parçası sol bek Saracchi de yenilen ilk goldeki taç tercihi nedeniyle tepki topladı. Fatih Terim, Hatay maçında savunma kurgusunu değiştirecek ama daha önemlisi Luyindama ve Marcao'nun inanılmaz hataları yönetimin kafasını karıştırdı ve sözleşmelerin uzatılmasıyla ilgili yapılan görüşmeler durduruldu.