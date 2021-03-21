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Savunma korkuttu

'da son dakika haberi... Rize maçında inanılmaz hatalar yapan Luyindama ve Marcao ile yapılan sözleşme görüşmeleri askıya alındı! İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 01:06 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 07:12
Savunma korkuttu
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'da Hatayspor karşılaşmasında sağ bek DeAndre Yedlin, stoperler Luyindama ile Marcao cezaları sebebiyle görev yapamayacak. Üç oyuncu da maçında eleştirilerin hedefinde yer alırken, savunmanın bir başka parçası sol bek Saracchi de yenilen ilk goldeki taç tercihi nedeniyle tepki topladı. , Hatay maçında savunma kurgusunu değiştirecek ama daha önemlisi Luyindama ve Marcao'nun inanılmaz hataları yönetimin kafasını karıştırdı ve sözleşmelerin uzatılmasıyla ilgili yapılan görüşmeler durduruldu.

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