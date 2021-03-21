Mostafa kayboldu

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına, Kayseri deplasmanında olduğu gibi çift santrforla çıktı. Maç öncesi de maç sonrası da Fatih Terim'in bu tercihi tartışıldı. Taylan Antalyalı'nın cezalı olması sebebiyle defansif orta saha olarak Etebo görev yaparken, bu mecburi değişiklik dışında Terim tercihlerini değiştirmedi. Oynadığı ilk 5 maçta 5 gol atan Mostafa'nın bu sistemde etkisiz kalırken, Mısırlı golcü çift forvet çıkılan iki maçta da gol kaydedemedi. Çok fazla topla buluşamayan Falcao da bireysel başarısı ile 1 gol attı.