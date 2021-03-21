Elm sokağı kabusu gibi

* 1:24 dakikada 1-0 geriye düşen Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Rizespor'dan yedi.

* Rizespor, 17 yıl sonra ligde İstanbul'da Galatasaray'ı yendi.

* Rizespor 11 maç sonra deplasmanda kazandı.

* Galatasaray 7 yıl sonra ligde evinde 4 gol gördü.

* Rizespor 7 yıl sonra ligde deplasmanda 4 gol attı.

* Galatasaray, Terim'in yer aldığı çıktığı bir maçta evinde ilk kez 4 gol yedi.

* Yedlin'in atılmasıyla Galatasaray, 2012-13'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.