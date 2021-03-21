Elm sokağı kabusu gibi

* 1:24 dakikada 1-0 geriye düşen Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Rizespor'dan yedi.
* Rizespor, 17 yıl sonra ligde İstanbul'da Galatasaray'ı yendi.
* Rizespor 11 maç sonra deplasmanda kazandı.
* Galatasaray 7 yıl sonra ligde evinde 4 gol gördü.
* Rizespor 7 yıl sonra ligde deplasmanda 4 gol attı.
* Galatasaray, Terim'in yer aldığı çıktığı bir maçta evinde ilk kez 4 gol yedi.
* Yedlin'in atılmasıyla Galatasaray, 2012-13'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.