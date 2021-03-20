Haberler Galatasaray Rasim Öztekin unutulmadı

unutulmadı

, 8 Mart'ta hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu 'i tribüne yerleştirdiği kartonla andı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Rasim Öztekin unutulmadı

, 8 Mart'ta hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu 'i tribüne yerleştirdiği kartonla andı. Kulübün sosyal medya hesabından da, "Rasim Öztekin, bu akşam 'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta!" denildi.

YAPILANDIRMA REVİZE EDİLDİ
Galatasaray, ile daha önce yapılan iki yılı anapara ödemesiz 5 senelik anlaşmanın, 7+2 yıl olarak revize edildiğini açıkladı. Başkan , anlaşmanın bir milat olduğunu belirterek, "Bu anlaşmaya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız 'a çok teşekkür ederim. Mali disiplin çok önemli. Buna her kulüp dikkat etmeli" diye konuştu.

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