Rasim Öztekin unutulmadı

Galatasaray, 8 Mart'ta hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin'i tribüne yerleştirdiği kartonla andı. Kulübün sosyal medya hesabından da, "Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta!" denildi.

YAPILANDIRMA REVİZE EDİLDİ

Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile daha önce yapılan iki yılı anapara ödemesiz 5 senelik anlaşmanın, 7+2 yıl olarak revize edildiğini açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz, anlaşmanın bir milat olduğunu belirterek, "Bu anlaşmaya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Mali disiplin çok önemli. Buna her kulüp dikkat etmeli" diye konuştu.