Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

Son dakika spor haberleri: maçında çılgına döndü! "Gel burada göster"

'ın ile kozlarını paylaştığı 'in 31. hafta maçında kritik olaylar yaşandı. Zorlu mücadeleyi ekibi 4-3 kazanırken ne olduysa 75. dakikasından sonra oldu. Hakemin vermiş olduğu karara sinirlenen tepkisinin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Deneyimli çalıştırıcı gördüğü kartın ardından daha da öfkelendi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 21:43 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:14
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

Spor Toto 'in 31. haftasında ile Çaykur karşı karşıya geldi. Mücadele ekibinin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

İÇ SAHADAKİ SERİ SONA ERDİ!
Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanyaspor'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar dışında Sivasspor ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini BB Erzurumspor karşısında almıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

MARCAO, LUYINDAMA VE YEDLIN HATAYSPOR MAÇINDA YOK!
Sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan savunmanın önemli isimleri Luyindama ve Marcao gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

maçında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Yedlin de cezalılar kervanına katıldı. Bu 3 oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

MAÇTA KRİTİK OLAYLAR YAŞANDI!
Zorlu karşılaşmanın 75 ile 80. dakikalar arasında kritik olaylar yaşandı. ekibi, Yedlin'in Michalak'ı indirdiği pozisyonda penaltı kazandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!
Hakem Volkan Bayarslan, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararını iptal ederek serbest vuruş kararı verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

FATİH TERİM SİNİRLENDİ!
Mücadelenin 75. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası Teknik Direktörü , faulün ceza sahası dışında yapıldığına yönelik itirazlarda bulunurken, tecrübeli çalıştırıcı sarı-kartla cezalandırıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ!
Gördüğü sarı kart sonrası öfkelenen , maçın hakemine "Gel, burada göster" şeklinde bir tepkide bulundu.

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