Son dakika spor haberleri: Galatasaray Rizespor maçında Fatih Terim çılgına döndü! "Gel burada göster"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele Karadeniz ekibinin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele Karadeniz ekibinin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.
İÇ SAHADAKİ SERİ SONA ERDİ!
Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanyaspor'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.
Galatasaray ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar Rizespor dışında Sivasspor ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini BB Erzurumspor karşısında almıştı.
MARCAO, LUYINDAMA VE YEDLIN HATAYSPOR MAÇINDA YOK!
Sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan savunmanın önemli isimleri Luyindama ve Marcao gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
Rizespor maçında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Yedlin de cezalılar kervanına katıldı. Bu 3 oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
MAÇTA KRİTİK OLAYLAR YAŞANDI!
Zorlu karşılaşmanın 75 ile 80. dakikalar arasında kritik olaylar yaşandı. Karadeniz ekibi, Yedlin'in Michalak'ı indirdiği pozisyonda penaltı kazandı.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!
Hakem Volkan Bayarslan, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararını iptal ederek serbest vuruş kararı verdi.
FATİH TERİM SİNİRLENDİ!
Mücadelenin 75. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, faulün ceza sahası dışında yapıldığına yönelik itirazlarda bulunurken, tecrübeli çalıştırıcı sarı-kartla cezalandırıldı.
HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ!
Gördüğü sarı kart sonrası öfkelenen Fatih Terim, maçın hakemine "Gel, burada göster" şeklinde bir tepkide bulundu.