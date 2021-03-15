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Eski toprak

Terim , risk alıp 4-4- 2'ye döndü ve kritik Kayseri maçına Falcao ve ile çıktı. Çift forvet oynamaya alışkın olan Falcao zorlanmazken Mohamed ise ilk denemesinde aksadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Eski toprak

Terim , risk alıp 4-4- 2'ye döndü ve kritik Kayseri maçına Falcao ve ile çıktı. Çift forvet oynamaya alışkın olan Falcao zorlanmazken Mohamed ise ilk denemesinde aksadı. 81 dakika sahada kalan Falcao 29 kez topla buluştu. 3 şut attı. 1'i golle sonuçlanan 2 isabet sağladı. 1 kilit pas verdi. 4 faul aldı. Sadece 1 top kaybetti. Girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 67 dakika sahada kalan Mohamed ise 1'i isabetli 4 şut çekti. 3 hava topu aldı. 2 de top çaldı. 'da en fazla top kaptıran (4) isim oldu. 68'de oyundan alındı.

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