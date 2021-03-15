Eski toprak

Terim , risk alıp 4-4- 2'ye döndü ve kritik Kayseri maçına Falcao ve Mohamed ile çıktı. Çift forvet oynamaya alışkın olan Falcao zorlanmazken Mohamed ise ilk denemesinde aksadı. 81 dakika sahada kalan Falcao 29 kez topla buluştu. 3 şut attı. 1'i golle sonuçlanan 2 isabet sağladı. 1 kilit pas verdi. 4 faul aldı. Sadece 1 top kaybetti. Girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 67 dakika sahada kalan Mohamed ise 1'i isabetli 4 şut çekti. 3 hava topu aldı. 2 de top çaldı. Galatasaray'da en fazla top kaptıran (4) isim oldu. 68'de oyundan alındı.