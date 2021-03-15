Haberler Galatasaray Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

krizden işte böyle çıktı! ...

'da son dakika haberi... Terim önce, "Konu kapanmıştır. Bir kaos, kriz, problem yaratmasına izin vermeyiz" dedi ve tartışmalarına nokta koydu.  Kazanmaktan başka seçeneği olmayan Kayseri maçına da hücuma dönük bir kadro ile çıktı. 3 puanı aldı ve zirve yarışına ortak oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:15 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

'da faktörü bir kez daha devreye girdi ve sarı-kırmızılı ekip 8 maçlık serinin sona ermesiyle girdiği buhrandan güçlenerek çıktı.

Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

Son iki maçında Ankaragücü'ne yenilen ve ardından da Demir Grup Sivassspor ile berabere kalarak ligde büyük bir sarsında yaşayan Cimbom, bunların üstüne 'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle bir artçı deprem daha yaşadı. Ancak yılların deneyimli hocası bir kez daha ipleri eline aldı ve 'ın bu krizden güçlenerek çıkmasını sağladı.

Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

TANSİYONU DÜŞÜRDÜ
Zeminle ilgili ağır eleştirileri sonrası Belhanda'yı gönderen yönetim ile Terim arasında bir sürtüşme yaşanma ihtimali yüksek görülse de tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir krize izin vermedi.

Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

Gönderilme kararından haberi olmadığı iddia edilen ve ne diyeceği merakla beklenen Terim, "Konu kapanmıştır, bir kaos, kriz, problem yaratmasına izin vermeyiz. Aslolan 'dır. Ben de olsam, başkası da olsa bu böyledir" dedi. Bu sözler hem taraftar bazında hem de yönetim çevresinde büyük bir rahatlama yaşanmasını sağladı.

Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

FARKI İKİYE DÜŞÜRDÜ
Ayrıca kazanmaktan başka çareleri olmayan Kayseri maçında da gözünü karartmasıyla bilinen alınabilecek tüm riskleri almaktan geri kalmadı. Beşiktaş'la aradaki farkın açılmasına izin vermek istemeyen başarılı hoca, formda iki golcüsü Falcao ve Mohamed'i birlikte sahaya sürdü ve uzun süredir tercih etmediği 4-4-2 sistemine döndü. Kanatları da Emre Akbaba ve Emre Kılınç'la oluşturdu. Taylan Antalyalı'yı bile çift yönlü kullandı. Terim'in bu hamleleri hem maçı kazandırdı hem de Cimbom'u yarışta tuttu.

Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

Belhanda'nın sözleşmesinin yönetim tarafımdan tek taraflı fesih edilmesinden sonra beklenen kriz yerini kenetlenmeye bıraktı.

Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

Özellikle Kayseri karşısındaki istekli futbol ve alınan galibiyet herkesi memnun etti.

Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

Maç sonrası oyuncularına bir teşekkür konuşması yapan Terim, "Ligde zorlu bir mücadele var. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Geriden gelerek çok şampiyonluklar yaşadık. Kimse stres, panik yapmasın. Kalan 11 maçımızın hepsine final havasında çıkalım. Daha önce geriden gelip şampiyon olduk yine olacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA