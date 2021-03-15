Galatasaray krizden işte böyle çıktı! Fatih Terim...

Galatasaray 'da Fatih Terim faktörü bir kez daha devreye girdi ve sarı-kırmızılı ekip 8 maçlık serinin sona ermesiyle girdiği buhrandan güçlenerek çıktı.

Son iki maçında Ankaragücü'ne yenilen ve ardından da Demir Grup Sivassspor ile berabere kalarak ligde büyük bir sarsında yaşayan Cimbom, bunların üstüne Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle bir artçı deprem daha yaşadı. Ancak yılların deneyimli hocası Fatih Terim bir kez daha ipleri eline aldı ve Galatasaray'ın bu krizden güçlenerek çıkmasını sağladı.