CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'in 17. haftasında Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Son maçta Panathinaikos'a kaybeden sarı-lacivertliler, zorlu İtalya deplasmanında çıkış arıyor. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alan Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Olimpia Milano ise 16 maçta 9 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 22:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'de 17. hafta heyecanı, Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan kritik karşılaşmayla devam ediyor. Son olarak Panathinaikos karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu kez İtalya deplasmanında kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 15 maçta elde ettiği 9 galibiyetle dikkat çekerken, 6 yenilgi sonucunda ligde 9. basamakta yer alıyor. Ev sahibi Olimpia Milano ise oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet alarak 10. sırada bulunuyor.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da başladı.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Cloud'da oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

OLIMPIA MILANO İLE FENERBAHÇE BEKO ARASINDA 27. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile EuroLeague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan takımı da 9 defa kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 91-85 kaybederken, Milano'da ise 100-76'lık skorla galibiyet elde etti.

MARKO GUDURIC ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Beko formasıyla iki farklı dönemde mücadele eden Marko Guduric, bugün sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele ediyor. Fenerbahçe ile 4 lig şampiyonluğu kazanan Guduric, geçtiğimiz sezon EuroLeague'i de kazanan kadroda yerini aldı. Sırp basketbolcu bu sezon İtalyan temsilcisiyle Euroleague'de 14 maçta 9.0 sayı, 3.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

REKLAM- TÜRK TELEKOM
Galatasaray Ahmed Kutucu ile öne geçti!
DİĞER
Beşiktaş'ın 1 numarada ilk hedefi ortaya çıktı! Rota Chelsea...
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! 21:16
Başakşehir net fırsattan yararlanamadı! İşte o pozisyon Başakşehir net fırsattan yararlanamadı! İşte o pozisyon 21:14
Galatasaray Ahmed Kutucu ile öne geçti! Galatasaray Ahmed Kutucu ile öne geçti! 21:03
PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! 20:19
Buruk'tan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! Buruk'tan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! 19:44
Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! 19:25
Daha Eski
Galatasaray-Başakşehir maçı detayları! Galatasaray-Başakşehir maçı detayları! 18:04
Fırtına'nın Alanya mesaisi başladı! Fırtına'nın Alanya mesaisi başladı! 17:58
Galatasaray-Başakşehir | CANLI Galatasaray-Başakşehir | CANLI 17:39
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! 16:39
Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı! 15:32
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... 14:41