Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları!

Son dakika haberleri | İşte 'ın 10 numara adayları!

ekiplerinden flaş bir karar alarak Younes 'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sezon sonunda sözleşmesi de bitecek olan Belhanda'nın yerini doldurmak için çalışmalar da çoktan başlamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, Faslı 10 numaranın yerine 4 flaş aday belirledi. İşte 'ın 10 numara adayları... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları!

Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle Younes 'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları!

Sarı-kırmızılı ekip, anlaşmasının sonuna gelen Faslı oyuncuyla devam etmeyi düşünmemiş ve yeni bir 10 numara alınması için kolları sıvamıştı.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları!

Takıma güç katacak bir isim arayan de Younes 'nın ayrılığı öncesinde yönetimle yaptığı görüşmede, "En ciddi transfer bütçesini 10 numaraya ayıralım. Hem takımı güçlendirelim hem de taraftarı coşturalım" demişti. Ancak Belhanda'nın erken ayrılığı nedeniyle arayışlar hızlandırıldı.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları!

Cimbom'da bir numaralı gündem maddesi ... 'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Alman oyuncu ve menajeriyle görüşmeler hızlandırıldı.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları!

Ayrıca listede 'dan ve 'dan bulunuyor. Üç oyuncuyla temaslar yeniden başlarken menajerler de kapıyı tıklatmaya başladı.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları!

Önerilen en ilginç isimse 'la sözleşmesi sona erecek olan ... Mata'nın Türkiye haklarının kendisinde olduğunu iddia eden bir Türk menajer, "Mata forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor" dedi.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları!

Cimbom'un kısa süre içinde yeni 10 numarayı açıklaması bekleniyor.

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