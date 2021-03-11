Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılığının ardından taraftar ikiye bölündü

Her maç Belhanda'ya sövenler, artık gitsin diyenler şimdi en büyük Belhandacı olmuşlar. @Grande_1905
Keşke Belhanda'nın sözleşmesi taraftara küfür ettiği zaman fesih edilseydi. @sirredreyiz
10 numaramız hep sendin @sneijder'in intikamı alınmıştır. @srkn_bozz
Stadın zemini iyi olduğunda ne yaptın da biraz bozulunca yönetimi eleştirebiliyorsun. @RzgarYavuz7
Belhanda zamanı yanlış olsa da hak ettiği gibi gönderildi. @yabgureiz
Düzgün oynadığı 20 maç yok. Yönetimin ellerine sağlık. @bk4po
Belhanda hiç Kadıköy mağlubiyeti görmedi. @johanbasgan
2 ay sonra siz de yoksunuz, Belhanda da. Şu kararı vermek neresinden baksan garabet. @dostay
Ne Sneijder, ne de Belhanda, Galatasaray'a hizmet etmiş iki 10 numara böyle ayrılığı hak etmedi. @Emre
Belhanda'yı en çok eleştirenlerden biriydim ama sonunun Sneijder'e benzemesi beni üzdü. Kadıköy mağlubiyeti görmeden Galatasaray kariyeri bitti. Ne olursa olsun biz senden razıyız. @Ondebasiyorgs
Belhanda konusunu aşalım artık. @boslukariyorgs