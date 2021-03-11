Haberler Galatasaray Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılığının ardından taraftar ikiye bölündü

'da Belhanda'nın ayrılığının ardından taraftar ikiye bölündü

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaptığı açıklamada Faslı yıldız 'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Camia, Belhanda'nın ayrılığının ardından adeta ikiye bölündü. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:49 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:59
Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılığının ardından taraftar ikiye bölündü
Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi günün en çok konuşulan olayıydı. taraftarları da bu olaya sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılıların bir kısmı yönetimin kararına destek verirken, diğer bir bölümü de Belhanda'nın gönderilmesini doğru bulmadığını ifade etti. İşte o tweet'lerden öne çıkanlar:
DESTEK VERENLER
Her maç Belhanda'ya sövenler, artık gitsin diyenler şimdi en büyük Belhandacı olmuşlar. @Grande_1905
Keşke Belhanda'nın sözleşmesi taraftara küfür ettiği zaman fesih edilseydi. @sirredreyiz
10 numaramız hep sendin @sneijder'in intikamı alınmıştır. @srkn_bozz
Stadın zemini iyi olduğunda ne yaptın da biraz bozulunca yönetimi eleştirebiliyorsun. @RzgarYavuz7
Belhanda zamanı yanlış olsa da hak ettiği gibi gönderildi. @yabgureiz
Düzgün oynadığı 20 maç yok. Yönetimin ellerine sağlık. @bk4po
TEPKİ GÖSTERENLER
Belhanda hiç Kadıköy mağlubiyeti görmedi. @johanbasgan
2 ay sonra siz de yoksunuz, Belhanda da. Şu kararı vermek neresinden baksan garabet. @dostay
Ne Sneijder, ne de Belhanda, Galatasaray'a hizmet etmiş iki 10 numara böyle ayrılığı hak etmedi. @Emre
Belhanda'yı en çok eleştirenlerden biriydim ama sonunun Sneijder'e benzemesi beni üzdü. Kadıköy mağlubiyeti görmeden Galatasaray kariyeri bitti. Ne olursa olsun biz senden razıyız. @Ondebasiyorgs
Belhanda konusunu aşalım artık. @boslukariyorgs

SON DAKİKA