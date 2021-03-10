Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'ndan olay Belhanda sözleri! "İyi zeminlerde ne yaptın?"

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmesinin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gün Ortası programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ayrılıkla ilgili konuşan Toroğlu, "Belhanda iyi zeminlerde de bir halt yapmadı. Sen iyi zeminlerde ne oynadın kardeşim? Sen önce sahada arkadaşların kadar koş. Orada Taylan'ın anası ağlıyor koşmaktan. Taylan 5 koşuyor sen 1 koşmuyorsun." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray spor haberi