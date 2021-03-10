Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

"Haklı nedenle fesih ise sözleşmenin devamında tarafların menfaatinin kalmadığını gösteren ve bunu çok net ortaya koyan bir beyandır. Bir kere her şeyden önce uluslararası camiada karşılığı olan bir kulübe, iş sözleşmesi ile bağlı bir futbolcunun haddini ve sözleşme sınırlarını aşarak bu şekilde bir açıklama yapması her şeyi bırakın şirketin itibarına halel getirecek bir durumdur."