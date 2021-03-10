Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

Galatasaray'ın Belhanda ile yollarını ayırma kararı başta spor kamuoyu olmak üzere gündemde büyük yankı uyandırdı. Gerçekleşen fesih durumu sonrası konuya dair uzman görüşler de önem kazandı...
Ve akıllara gelen sorulara yanıt vermesi için spor hukuku konusunda bilgi sahibi olan Avukat Mehmet Hakan Yılmaz yaşananlarla alakalı ve yaşanması muhtemel senaryolar üzerinde çok önemli ifadeler kullandı. İşte Yılmaz'ın günün olayına dair yaptığı tespitler ile dikkat çeken FIFA sözleri...
"Galatasaray Spor Kulübü en nihayetinde Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Bu şirketi yönetme ve şirketle ilgili karar alma yetkisi başkan ve yönetim kuruluna aittir."