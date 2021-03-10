Haberler Galatasaray Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

'ya giderse ne olacak? 'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

'ın ile yollarını ayırması spor gündemine bomba gibi düştü... Peki, Galatasaray'ın aldığı karar doğru mu? Hukuka aykırı bir durum var mı? Younes 'ya başvurursa ne olacak? İşte günün olayına dair çok çarpıcı o tespitler ve önemli ifadeler... Fotomac.com.tr | ÖZEL HABER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:49
Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

'ın ile yollarını ayırma kararı başta spor kamuoyu olmak üzere gündemde büyük yankı uyandırdı. Gerçekleşen fesih durumu sonrası konuya dair uzman görüşler de önem kazandı...

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

Ve akıllara gelen sorulara yanıt vermesi için spor hukuku konusunda bilgi sahibi olan Avukat yaşananlarla alakalı ve yaşanması muhtemel senaryolar üzerinde çok önemli ifadeler kullandı. İşte Yılmaz'ın günün olayına dair yaptığı tespitler ile dikkat çeken sözleri...

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

" Spor Kulübü en nihayetinde Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Bu şirketi yönetme ve şirketle ilgili karar alma yetkisi başkan ve yönetim kuruluna aittir."

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

"Yönetim kurulunun haricinde şirket yönetimiyle ilgili söylenecek her söz, şirketin yönetim ve idare hakkına doğrudan müdahale olduğu şeklinde değerlendirmek lazım."

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

"Nasıl, yönetim kurulu üyeleri çıkıp futbol oynamıyorsa, futbolcular da çıkıp, şirketin yönetim hakkına doğrudan müdahaleyi çağrıştıracak açıklamalardan ve yönetim kurulunu rencide edici ifadelerde imtina etmeleri gerekir."

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

"Bu kapsamda adı geçen futbolcunun sözleşmenin haklı nedenle feshinin hukuken yerinde olduğunu söyleyebilirim. Transfer sözleşmesi en nihayetinde bir iş sözleşmesi mahiyetindedir."

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

"Haklı nedenle fesih ise sözleşmenin devamında tarafların menfaatinin kalmadığını gösteren ve bunu çok net ortaya koyan bir beyandır. Bir kere her şeyden önce uluslararası camiada karşılığı olan bir kulübe, iş sözleşmesi ile bağlı bir futbolcunun haddini ve sözleşme sınırlarını aşarak bu şekilde bir açıklama yapması her şeyi bırakın şirketin itibarına halel getirecek bir durumdur."

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

"Yönetim kurulu aldığı bu kararla aslında ''ın tüzel kişiliği herkesten ve her şeyden üsttedir' demiştir.

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

"Futbolcunun, 'ya müracaatı neticesinde de aykırı bir karar çıkmayacağını söyleyebilirim. Feshedilmese de olur muydu? Evet olurdu. Ancak bu karar da şirket yönetim kurulunun takdiridir. Bunun da sorgulanamaz olduğunu düşünüyorum."

Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...
Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...
Younes Belhanda FIFA'ya giderse ne olacak? Galatasaray'ın fesih kararı hukuken doğru mu? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...
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