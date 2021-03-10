Son dakika spor haberleri: Belhanda cephesinden ilk açıklama geldi! "Yasal olarak mümkün değil"

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ardından Türk Telekom Stadı'nın zeminini eleştiren ve yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki görmüştü.

Bu açıklamaların ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, Faslı oyuncunun sözleşmesini, "Galatasaray'ın imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması" sebebiyle tek taraflı olarak feshedilmişti.

Flaş ayrılığın ardından Belhanda cephesinden ilk açıklamada, yıldız ismin menajeri William D'Avila'dan geldi.

"UMARIM ONLAR İÇİN PROBLEM OLMAZ"

Ajansspor'un haberine göre D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar, mümkün değil. Belhanda, bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı. 8 gol ve 3 asist… Bu en iyi rakamlar arasında" diye konuştu.