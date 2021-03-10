Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Belhanda cephesinden ilk açıklama geldi! "Yasal olarak mümkün değil"

Son dakika spor haberleri: cephesinden ilk açıklama geldi! "Yasal olarak mümkün değil"

'ın, sözleşmesini tek taraflı feshederek yollarını ayırdığı cephesinden ilk açıklama geldi. Faslı oyuncunun menajeri William D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar. , bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:25
Son dakika spor haberleri: Belhanda cephesinden ilk açıklama geldi! "Yasal olarak mümkün değil"

'ın ile oynadığı maçın ardından 'nın zeminini eleştiren ve yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunan , sarı-kırmızılı camiada büyük tepki görmüştü.

Bu açıklamaların ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, Faslı oyuncunun sözleşmesini, "Galatasaray'ın imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması" sebebiyle tek taraflı olarak feshedilmişti.

Flaş ayrılığın ardından cephesinden ilk açıklamada, yıldız ismin menajeri William D'Avila'dan geldi.

"UMARIM ONLAR İÇİN PROBLEM OLMAZ"
Ajansspor'un haberine göre D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar, mümkün değil. Belhanda, bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı. 8 gol ve 3 asist… Bu en iyi rakamlar arasında" diye konuştu.

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