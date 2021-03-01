Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN BENİ İSTEMESİ ÖNEMLİ" Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin beni istemesi benim için önemli. Bu süreçte benim için önemli olan takımımın başarısının devam etmesi.

Çünkü burada kontratım hala devam ediyor. Kontrat devam ederken işimin dışında başka bir şeyle meşgul olmak istemiyorum.