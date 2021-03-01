Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hataysporlu Aaron Boupendza, geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullandı.
Ara transfer döneminin gözde ismi olan ve Rus ekibi Krasnodar'a transferi son anda gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarıyla ilgili de dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Boupendza'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Krasnodar ile iyi bir süreçteydik. Ancak olmadı. Anlaşamadık. Olmaması gerektiği için olmadı. Öncelikli amacım iyi bir şekilde Hatayspor'da sezonu bitirmek. Ondan sonra gelecekle ilgili değerlendirme yapabiliriz.