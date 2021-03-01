Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: 'dan flaş transfer açıklaması! ve ...

'de geride kalan 27 haftada attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan , transferin de gözde ismi haline geldi. ekibi 'a transferi son anda gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, ve hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:37
Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'de attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hataysporlu , geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transfer döneminin gözde ismi olan ve ekibi 'a transferi son anda gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, 'a yaptığı açıklamada ve iddialarıyla ilgili de dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Boupendza'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" ile iyi bir süreçteydik. Ancak olmadı. Anlaşamadık. Olmaması gerektiği için olmadı. Öncelikli amacım iyi bir şekilde 'da sezonu bitirmek. Ondan sonra gelecekle ilgili değerlendirme yapabiliriz.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN BENİ İSTEMESİ ÖNEMLİ"

ve gibi büyük kulüplerin beni istemesi benim için önemli. Bu süreçte benim için önemli olan takımımın başarısının devam etmesi.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Çünkü burada kontratım hala devam ediyor. Kontrat devam ederken işimin dışında başka bir şeyle meşgul olmak istemiyorum.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Boupendza sakatlığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: En kısa zamanda tekrardan geri dönmeyi umuyorum. Süreç çabuk işliyor. En kısa zamanda takım arkadaşlarıma yardım etmek için sahalara dönmek istiyorum.

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