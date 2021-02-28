Fatih Terim'den övgü: Doğru seçim doğru insanlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 90 dakika sonunda yüzü gülüyordu. Oyuna iyi başladıkları belirterek sözlerine başlayan Terim, "Kontrolü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçlarda böyle oluyor. Oyunu hemen diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Goller biraz geç geldi. Rakip de ilk yarıda bir pozisyona girdi. Onun dışında tehlike yaşamadık. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti. Bir iki tane fazla pozisyon verdik. Onları da vermemeliydik. Birinin gol olması bizi sıkıntıya sokabilirdi" dedi. İmparator, sözlerine şöyle devam etti:



'HEPSİNDEN MEMNUNUZ'

"Bizim oyun anlayışımızda en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları. Çünkü baskılı oynuyoruz ve çok adamla orada oynuyoruz. Geçiş hücumlarını da yiyoruz. Bu riski alacağız. Bana göre güzel bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. Falcao'yu gördük, yavaş yavaş hazırlandı. Bize katkı sağlayacaktır. Yeni transferlerden memnunuz. Her gün daha da alışacaklar, adapte olacaklar. Şu bir gerçek ki, ocak ayında gelip verdiğikleri katkı takdire şayan. Doğru seçim, doğru insanlar. Kulübümüzü bu transferleri yaptığı için kutluyorum."