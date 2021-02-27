Galatasaray - BB Erzurumspor maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Yayıncı kuruluşun yerinde olsam..." (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Zeminde kalalım. Bu bizim sahaya özgü değil. Alanyalılar'a tebrikler, geçen hafta mükemmel bir saha vardı. Futbolun temel ögelerinden biri zemindir. Hele hele pandemide herkes en iyi sahayı görmek ister. Kasımpaşa'dan bu yana 13. gün ama şartlar iyi değil.

Bizim rakip takımların ne yaptığını izlememiz gerekirken, biz hava durumunu izliyoruz. Alanyaspor sahası su gibiydi, ertelendi biliyorsunuz. Sonra oynandı. Biz halı gibi sahada oynadık. Ben yöneticilerin yerinde olsam, kötü sahada oynatmam.

Yayıncı kuruluş yerinde olsam sahası kötü olan yerde maç oynatmam. Kim ya da hangi takım olursa olsun! Güzel futbol, güzel sahalarda oynanır.