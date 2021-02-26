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Son dakika haberleri | 'den futbolculara uyarı! 2 maçı örnek gösterdi

'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye çıkan , ve deplasmanlarından da 3 puanla dönerek zor görünen karşılaşmalardan da kayıpsız ayrılmayı başardı. Teknik direktör , futbolcularını uyararak yaklaşan fikstürü kolay olarak görmemelerini söyledi. Terim, oyuncularına iki maçı örnek gösterdi. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 09:16
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den futbolculara uyarı! 2 maçı örnek gösterdi

'da son günlerde çıkan 'sarı-kırmızılı takımın maçları kolay' haberlerinin aksine Teknik Direktör , öğrencilerine 'kolay fikstür' uyarısında bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den futbolculara uyarı! 2 maçı örnek gösterdi

deplasmanından sonra rahat bir döneme girdiği düşünülen sarı-kırmızılarda tecrübeli teknik adam, oyuncuları ile toplantı yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den futbolculara uyarı! 2 maçı örnek gösterdi

, 'in ilk yarısında kendi sahaları 'da puan kaybettikleri ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarını örnek gösterdi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den futbolculara uyarı! 2 maçı örnek gösterdi

Bu nedenle kolay gibi gözüken karşılaşmaların ters gelebileceği uyarısı yapan deneyimli teknik adamın, "7 maçlık seri hiç yokmuş gibi hareket etmeli ve konsantrasyonumuzu korumalıyız. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalıyız. Bizi rehavete sürükleyecek şeylerden uzak durmalı ve kendimize odaklanmalıyız. Kolay gibi gözüken rakipler ters gelebilir" dediği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den futbolculara uyarı! 2 maçı örnek gösterdi

'in haberine göre her maça aynı coşku ve kazanma hırsıyla hazırlanılması gerektiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, saha dışı faktörlerin de devreye girebileceğini anımsattığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den futbolculara uyarı! 2 maçı örnek gösterdi

Sahada soğukkanlı kalmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, oyuncularından kart konusunda da dikkatli olmalarını istedi.

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