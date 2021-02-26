Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den futbolculara uyarı! 2 maçı örnek gösterdi

Bu nedenle kolay gibi gözüken karşılaşmaların ters gelebileceği uyarısı yapan deneyimli teknik adamın, "7 maçlık seri hiç yokmuş gibi hareket etmeli ve konsantrasyonumuzu korumalıyız. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalıyız. Bizi rehavete sürükleyecek şeylerden uzak durmalı ve kendimize odaklanmalıyız. Kolay gibi gözüken rakipler ters gelebilir" dediği öğrenildi.