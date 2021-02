Cimbom’un Arda abisi

Turan ligde forma giydiği 20 maçta 3 gol, 2 asistlik performansı ve takımdaki ağabeyliği ile büyük alkış almaya devam ediyor. 6 maça daha ilk 11'de çıkması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak olan tecrübeli futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında Terim'in en büyük yardımcısı durumunda... Başta Mohamed olmak üzere yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağlamasında önemli rol oynadı. Takıma geri dönen Muslera 'ya kaptanlık pazubandını taktı ve tüm takımın saygısını kazandı. Ayrıca Taylan ve Oğulcan gibi genç isimlerle kurduğu yakın diyaloglarla da aile ortamının oluşmasını sağladı. Galatasaray 'da ikinci baharını yaşayan Arda Turan , takım içinde güzel bir aile ortamı oluşturduklarını ve bunun da başarıyı getirdiğini söyledi. Deneyimli futbolcu, "Bizde kesinlikle as-yedek ayrımı yok. Takımda tam bir aile ortamı var. Saygı ve sevgi ortamı olan yerde her zaman başarı olur" dedi. Önlerinde daha uzun bir yol olduğunu kaydeden Arda , "Her maçımız final... Rakip ayırmadan her maça aynı konsantre ve disiplin ile hazırlanıyoruz" dedi.