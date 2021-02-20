Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında zorlu Alanya deplasmanına çıktı. Cimbom, Emre Kılınç'ın golü sonrası maçtan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 54'e çıkarttı ve 1. sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 42 puanla 5. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

5. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mustafa Muhammed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

12. dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mustafa Muhammed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Yedlin'in, sağ kanttan sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Topu yeniden önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.

45+4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mustafa Muhammed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.



(İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

