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Önce sonra ! Direkler izin vermedi

'de 26. haftanın öne çıkan mücadelesinde sahasında 'ı konuk etti. Zorlu mücadeleye iki takım da istekli başlarken üst üste pozisyonlarda direkler gole izin vermedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:47
Önce Galatasaray sonra Alanyaspor! Direkler izin vermedi

'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleye iki takım da oldukça istekli başladı. Zorlu müsabakada iki takımın da üst üste girdiği pozisyonlarda direk gole izin vermedi.


Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi , kaptığı topla ceza sahasına girdi ve ayak içi yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonun hemen ardından Alanyaspor da aynı şanssızlığı yaşadı. 'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşu 'nın bakışları arasında direkten döndü.

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