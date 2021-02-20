Önce Galatasaray sonra Alanyaspor! Direkler izin vermedi

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleye iki takım da oldukça istekli başladı. Zorlu müsabakada iki takımın da üst üste girdiği pozisyonlarda direk gole izin vermedi.



Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Mostafa Mohamed, kaptığı topla ceza sahasına girdi ve ayak içi yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonun hemen ardından Alanyaspor da aynı şanssızlığı yaşadı. Salih Uçan'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşu Fernando Muslera'nın bakışları arasında direkten döndü.