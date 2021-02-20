Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Radamel Falcao'ya büyük şok! 41. maçını kaçırdı

Son dakika spor haberleri: 'da 'ya büyük şok! 41. maçını kaçırdı

'da sakatlığını atlatan geçtiğimiz hafta kadrosunda yer almamıştı. Kolombiyalı santrfor kafilesinde yer aldı ancak teknik direktör tarafından 21 kişilik kadroda yer almadı. Öte yandan sakatlıktan yeni dönen de maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:47
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Radamel Falcao'ya büyük şok! 41. maçını kaçırdı

'da teknik direktör , maçı için kafilede yer alan ve sakatlıktan yeni dönen 'yi maç kadrosuna almadı.


41. MAÇINI KAÇIRDI!
'daki kampta yer alan iki oyuncu, mücadelenin 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Radamel Falcao böylece 31 kez formasını giydiği Galatasaray'da 41. maçını kaçırmış oldu. Golcü oyuncu son olarak, 2 Ocak'taki maçında 31 dakika süre almıştı.

Öte yandan Galatasaray'da sezonun değişilmez isimlerinden ve son haftalarda Marcao'nun partneri olan kulübeye gönderildi. İki oyuncunun yerine ve ilk 11'e yerleştirildi.

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