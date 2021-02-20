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İşte 'ın karşısında kırmızı kart beklediği pozisyon! Luyindama ve ...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan - maçında Akdeniz temsilcisinin golcüsü Babacar ile sarı kırmızılı takımın yıldızı Luyindama karşı karşıya geldi. Galatasaraylı futbolcular pozisyondan kırmızı kart beklerken, maçın hakemi faul ve sarı kart verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:53
İşte Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında kırmızı kart beklediği pozisyon! Luyindama ve Zorbay Küçük...

- karşılaşmasında önemli bir an yaşandı. 34. daikada sarı kırmzılıların yıldızı Luyindama, topa başıyla müdahale etmek isterken Alanyasporlu Babacar, havadaki topa ayağı ile müdahale etmek istedi.

Sarı kırmızılılar maçın hakemi 'ten kırmız kart bekledi ancak Babacar'a sarı kart çıktı. Öte yandan pozisyon faul olarak değerlendirildi.

KARARA İTİRAZ GELDİ
Öte yandan Galatasaray'da Arda Turan, sarı kart gösterilmesi sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük'e itirazlarda bulundu.

İŞTE O ANLAR





(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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