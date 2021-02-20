İşte Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında kırmızı kart beklediği pozisyon! Luyindama ve Zorbay Küçük...

Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında önemli bir an yaşandı. 34. daikada sarı kırmzılıların yıldızı Luyindama, topa başıyla müdahale etmek isterken Alanyasporlu Babacar, havadaki topa ayağı ile müdahale etmek istedi.
Sarı kırmızılılar maçın hakemi Zorbay Küçük'ten kırmız kart bekledi ancak Babacar'a sarı kart çıktı. Öte yandan pozisyon faul olarak değerlendirildi.
KARARA İTİRAZ GELDİ
Öte yandan Galatasaray'da Arda Turan, sarı kart gösterilmesi sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük'e itirazlarda bulundu.
İŞTE O ANLAR
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)