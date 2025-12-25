GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! “O paranın altına satmayız”

ICARDI VE OSIMHEN VURGUSU Mauro Icardi için "Bir ikon, Galatasaraylıların sevgilisi" ifadesini kullanan Kavukcu, Arjantinli yıldızın her maçta 11'de başlamak istediğini ve gollerle yeniden moral bulduğunu dile getirdi.

Victor Osimhen transferinin mali detaylarını da paylaşan Kavukcu, net ödemenin 15 milyon euro olduğunu, imaj ve reklam gelirlerinden 6 milyon euro daha kazanıldığını aktardı. Bu gelirin büyük bölümünün sponsorlar tarafından karşılandığını ve kulübe ek kazanç sağlanacağını ifade etti.