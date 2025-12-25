GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! “O paranın altına satmayız”

Galatasaray yönetimi, ligde ilk yarının tamamlanmasının ardından basın mensuplarıyla yapılan sohbet toplantısında kulübün mevcut durumunu ve gelecek planlarını tüm açıklığıyla paylaştı. Milliyet'te yer alan habere göre Abdullah Kavukcu, özellikle transfer ve finansal yapı konusunda net mesajlar verdi.
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN EŞİK: 50 MİLYON EURO
Kavukcu, Barış Alper Yılmaz'ın maaşının bonuslarla birlikte 3 milyon euro karşılığı TL olduğunu belirterek, yaz döneminde Suudi Arabistan'dan gelen en yüksek teklifin 29 milyon euroya ulaştığını söyledi.
"50 milyon euroyu bulmadan neden satayım?" diyen Kavukcu, milli oyuncunun kulüp için stratejik bir değer olduğunu vurguladı.
ICARDI VE OSIMHEN VURGUSU
Mauro Icardi için "Bir ikon, Galatasaraylıların sevgilisi" ifadesini kullanan Kavukcu, Arjantinli yıldızın her maçta 11'de başlamak istediğini ve gollerle yeniden moral bulduğunu dile getirdi.
Victor Osimhen transferinin mali detaylarını da paylaşan Kavukcu, net ödemenin 15 milyon euro olduğunu, imaj ve reklam gelirlerinden 6 milyon euro daha kazanıldığını aktardı. Bu gelirin büyük bölümünün sponsorlar tarafından karşılandığını ve kulübe ek kazanç sağlanacağını ifade etti.
FİNANSAL TABLO VE UEFA KRİTERLERİ
Galatasaray'ın hâlâ yaklaşık 100 milyon euroluk bir transfer limiti bulunduğunu söyleyen Kavukcu, UEFA'nın yüzde 70'lik "kadro maliyet kuralı"na dikkat çekti. "UEFA lisansına sahip bir kulüp olarak bu kurala uymak zorundayız" diyen Kavukcu, plansız transfer yapılmayacağının altını çizdi.
AYRILIKLAR VE TEKLİFLER
Yusuf Demir ile yolların ayrılacağı açıklandı. Berkan Kutlu, Galatasaray'ı "evi" olarak görse de daha fazla forma şansı için ayrılmak istiyor. Ahmed Kutucu için gelen tekliflere rağmen bonservis beklentisinin 6 milyon euro olduğu vurgulandı. Nicolo Zaniolo için Udinese'nin, bonservisin yüzde 50'sine 5,5 milyon euroluk teklifi reddedildi.
PRİMLER VE SATIŞLAR
Kavukcu, prim ödemelerinin zamanında yapıldığını, geçen sezon Alanya deplasmanı sonrası tüm primlerin eksiksiz ödendiğini belirtti. Bu sezon satışlardan 47 milyon euro gelir elde edildiğini, toplamda 133 milyon euroluk bonservis yükünün altına girildiğini ve bunun 90 milyon eurosunun şimdiden ödendiğini açıkladı.
Son olarak teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarının önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı belirtildi.