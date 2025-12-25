CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe'nin 23 yaşındaki sağ beki Arda Okan Kurtalan'a Beşiktaş ve Trabzonspor'un talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 15:06
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip!

Göztepe'de genç futbolcular yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Romulo'yu Alman ekibi RB Leipzig'e yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeliyle satarak büyük yankı uyandıran İzmir ekibi, şimdi de iki genç futbolcusunu vitrine çıkarmış durumda.

Bu sezon kadroya katılan sağ bek Arda Okan Kurtulan, sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Arda Okan gibi öne çıkan bir diğer genç isim Anthony Dennis'e yurt dışından Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Werder Bremen'in ilgi gösterdiği ve yakından izlediği öğrenildi.

2025-2026 döneminde Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Göztepe'nin ara transfer döneminde oyuncularını satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, yüksek bonservis teklifinin gelmesi halinde ise yönetimin durumu yeniden değerlendirebileceği kaydedildi.

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, Anthony Dennis ise 16 maçta 3 gol kaydetti.

