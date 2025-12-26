Galatasaray'da Raphael Onyedika gelişmesi! Transferde kritik tarih...

Orta sahasını üst seviye bir oyuncu ile takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Çok sayıda isimle temasa geçen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un istediği isim belli oldu. Takvim'in haberine göre tecrübeli hoca, Club Brugge formasını giyen Raphael Oynedika'nın alınmasını talep etti.

Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde hem 24 yaşındaki futbolcu hem de Brugge'le temasa geçeceği öğrenildi. Ancak Belçika kulübü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için şubat ayı başından önce transferde yol alınmasının zor olduğu belirtiliyor. Ayrıca Brugge'ün 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de öne sürülüyor.