CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Raphael Onyedika gelişmesi! Transferde kritik tarih...

Galatasaray'da Raphael Onyedika gelişmesi! Transferde kritik tarih...

Ara transfer döneminin yaklaşması ile birlikte Galatasaray'da yeniden gündeme gelen Raphael Onyedika ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Okan Buruk'un özellikle istediği Nijeryalı yıldızın transferinde kritik tarih belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Raphael Onyedika gelişmesi! Transferde kritik tarih...

Orta sahasını üst seviye bir oyuncu ile takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Çok sayıda isimle temasa geçen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un istediği isim belli oldu. Takvim'in haberine göre tecrübeli hoca, Club Brugge formasını giyen Raphael Oynedika'nın alınmasını talep etti.

Galatasaray'da Raphael Onyedika gelişmesi! Transferde kritik tarih...

DAHA ÖNCE DE İSTENDİ

Nijeryalı yıldız geçtiğimiz yaz ve ara transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer yüksek maliyet engeline takılmıştı. Buruk'un uzun süredir Onyedika'yı takip ettiği ve çok beğendiği de belirtiliyordu.

Galatasaray'da Raphael Onyedika gelişmesi! Transferde kritik tarih...

Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde hem 24 yaşındaki futbolcu hem de Brugge'le temasa geçeceği öğrenildi. Ancak Belçika kulübü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için şubat ayı başından önce transferde yol alınmasının zor olduğu belirtiliyor. Ayrıca Brugge'ün 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de öne sürülüyor.

Galatasaray'da Raphael Onyedika gelişmesi! Transferde kritik tarih...

OSIMHEN'LE BERABER!

Galatasaray'ın 6 numara transferine 20-25 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da gelen bilgiler arasında. Club Brugge'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika şu anda Victor Osimhen'le beraber Afrika Kupası'nda Nijerya formasını giyiyor.

F.Bahçe'den Frattesi çıkarması!
G.Saray'dan Ederson bombası!
DİĞER
Beşiktaş'tan sürpriz stoper hamlesi! Süper Lig ekibinin...
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
F.Bahçe'ye Goretzka şoku! İzin vermedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 00:49
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 00:49
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 00:49
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 00:49
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 00:48
Daha Eski
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 00:48
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! 00:48
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 00:48
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 00:48
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 00:48
Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! 00:48