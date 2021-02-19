Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'ten transfer sözleri! "Galatasaray'a gelerek çok doğru bir seçim yaptım"

Son dakika spor haberleri: 'ten transfer sözleri! "'a gelerek çok doğru bir seçim yaptım"

'ın yeni transferlerinden , ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili soruya, "Galatasaray'a gelerek çok doğru bir seçim yaptım, çok mutluyum. Bir adaptasyon süreci var, onu da hemen atlatıp, o şekilde devam etmek istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 18:50
Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'ten transfer sözleri! "Galatasaray'a gelerek çok doğru bir seçim yaptım"

'ın yeni transferlerinden , 'in 26. haftasında karşılaşacakları maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili soruya, "Galatasaray'a gelerek çok doğru bir seçim yaptım, çok mutluyum. Bir adaptasyon süreci var, onu da hemen atlatıp, o şekilde devam etmek istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Alanyaspor maçında galibiyet için son ana kadar savaşacaklarını vurgulayan Gedson,, "Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Maça çıktığımızda tam anlamıyla konsantre olmuş, galibiyeti isteyen bir Galatasaray görecekler. Umarım galibiyeti alır ve 3 puanla evimize döneriz." dedi.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi 19:00'da karşı karşıya gelecek.

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