Galatasaray'da Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri!

Arda Turan , Alanyaspor maçıyla ilgili olarak "Elimizden geldiğince iyi hazırlanıp, maçta iyi mücadele edip, liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Alanyaspor maçı başka bir final. Bu sene şansımız Alanyaspor'a tutmuyor. Ancak en iyi oyunlarımızdan birini oynayarak kazanmak istiyoruz." dedi.

Takımdaki ortam ve şampiyonlukla ilgili konuşan Arda Turan "Güzel bir aile olduk. Kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor, bu çok önemliydi. Biz saha içine bakıyoruz.