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'da 'dan şampiyonluk sözleri!

'de averajla lider durumda bulunan 'da takım kaptanı 'dan önemli açıklamalar geldi. Kulüp televizyonuna konuşan deneyimli futbolcu, 26. haftada oynanacak olan maçında en iyi oyunlarından birini oynayıp mücadeleden zaferle ayrılmak istediklerini belirtti. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 18:16
Galatasaray'da Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri!

'ın kaptanı , 'de ile oynayacakları kritik maç öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri!

, maçıyla ilgili olarak "Elimizden geldiğince iyi hazırlanıp, maçta iyi mücadele edip, liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Alanyaspor maçı başka bir final. Bu sene şansımız Alanyaspor'a tutmuyor. Ancak en iyi oyunlarımızdan birini oynayarak kazanmak istiyoruz." dedi.

Galatasaray'da Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri!

Takımdaki ortam ve şampiyonlukla ilgili konuşan "Güzel bir aile olduk. Kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor, bu çok önemliydi. Biz saha içine bakıyoruz.

Galatasaray'da Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri!

Sahadaki gücümüzü biliyoruz ve rakiplerimizi de bu şekilde yeneceğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir arkadaşlık var, sezon sonuna kadar böyle gidecek ve mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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