Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, kulüpler şampiyonluk kupasını müzeye götürebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısında zirve yarışı müthiş bir çekişmeye sahne olurken, ekipler sezon sonu için de kolları sıvamış durumda. Özellikle ligin 3 dev kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temaslarını sıklaştırırken, ezeli rakipler bir isim de tekrar karşı karşıya geldi. İşte detaylar...