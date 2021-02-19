Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, kulüpler şampiyonluk kupasını müzeye götürebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısında zirve yarışı müthiş bir çekişmeye sahne olurken, ekipler sezon sonu için de kolları sıvamış durumda. Özellikle ligin 3 dev kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temaslarını sıklaştırırken, ezeli rakipler bir isim de tekrar karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile tam gaz sürüyor...

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

26. haftada perde Başakşehir-Trabzonspor maçıyla açılırken, 51 puanla ligin zirvesini paylaşan takımlardan Galatasaray-Alanyaspor ile, Fenerbahçe-Göztepe ile karşılaşacak. Beşiktaş ise haftayı bay geçecek.

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Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Lig yarışı kıyasıya sürerken, saha dışında da 3 dev kulüp birbirine rakip olamaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Ara transfer döneminde özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray'ın İrfan Can rekabeti manşetleri süslerken, bu transferde gülen taraf sarı-lacivertliler olmuştu.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Ara transfer döneminde iki ekibin bu yarışı Beşiktaş'ın da rekabete dahil olmasıyla farklı bir isim için sürecek gibi görünüyor...

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