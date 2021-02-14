Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında, kaç gol attı?

Son dakika: - maçında fırtınası! Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında, kaç gol attı?

Son dakika haberi... 'in 25. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu karşılaşmanın henüz 9. dakikasında attığı golle takımını öne geçirmişti. Peki Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında, kaç gol attı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 16:22 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 16:23
Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında, kaç gol attı?

'in 25. haftasında sahasında ile karşılaşan 'da 'in yeni gözdesi 22 yaşındaki genç oyuncu , mücadeleye ilk 11'de başladı.

Terim'in güvenini boşa çıkarmayan genç yıldız karşılaşmanın henüz 9. dakikasında kullanılan korner vuruşu sonrası kaydettiği golle tecrübeli hocanın güvenini boşa çıkarmadı.

Kerem Aktürkoğlu, bu gol ile ligdeki Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ikinci golünü de kaydetmiş oldu. Golcü oyuncu ilk golünü ligin 11. haftasında karşısında kaydetmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
21 Ekim 1998 doğumlu olan Aktürkoğlu 22 yaşının içerisinde bulunuyor. Kariyerine 'un altyapısında başlayan Kerem, daha sonra 'in altyapısında ve takımlarında forma giydi.

2017'de ve 2018'de formaları giyen Kerem Aktürkoğlu 2019'da ise 'a geçti. 2020 yılında sarı kırmızılı takıma transfer olan Kerem, geçtiğimiz yıldan bu yana Galatasaray forması giyiyor.

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