Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında, kaç gol attı?

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi 22 yaşındaki genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Terim'in güvenini boşa çıkarmayan genç yıldız karşılaşmanın henüz 9. dakikasında kullanılan korner vuruşu sonrası kaydettiği golle tecrübeli hocanın güvenini boşa çıkarmadı.

Kerem Aktürkoğlu, bu gol ile ligdeki Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ikinci golünü de kaydetmiş oldu. Golcü oyuncu ilk golünü ligin 11. haftasında Hatayspor karşısında kaydetmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

21 Ekim 1998 doğumlu olan Aktürkoğlu 22 yaşının içerisinde bulunuyor. Kariyerine Gölcükspor'un altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Başakşehir'in altyapısında ve U21 takımlarında forma giydi.

2017'de BB Bodrumspor ve 2018'de Karacabey Belediyespor formaları giyen Kerem Aktürkoğlu 2019'da ise 24 Erzincanspor'a geçti. 2020 yılında sarı kırmızılı takıma transfer olan Kerem, geçtiğimiz yıldan bu yana Galatasaray forması giyiyor.