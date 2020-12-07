Haberler Galatasaray İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

scoutları, ‘Kesinlikle alınmalı’ raporu verdi. hemen temasa geçti ancak menajerinin talebi karşısında, ‘3. Lig oyuncusuna imza parası vermem’ deyip telefonu kapattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 23:13 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 01:14
İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini gösterdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi 'nin elinden kaptı.

İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

İşte detaylar: Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

TERİM DE ALINMASINI ÇOK İSTEDİ
Sportıf direktörlüğe getirilen bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.

İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.

İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

İşte Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Cimbom Kerem'i böyle kaptı

BELÖZOĞLU İLE İDMANA ÇIKMIŞTI
Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem 'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.

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