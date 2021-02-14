Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

Geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan ve taraftarı hayal kırıklığına uğratan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ara transferde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan, ancak transferi gerçekleşmeyen Kolobiyalı oyuncuyu Fatih Terim'in gözden çıkardığı, Mostafa Mohamed'in de takıma monte edilmesiyle artık forma şansı bulmasının çok zor olduğu yönünde haberler çıkmıştı.