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Son dakika haberi: Kimse bunu beklemiyordu! 'den flaş kararı

Son dakika haberi... 'in 25. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak olan Galatasaray mutlak 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda Terim mücadeleye ilişkin planlarını yaparken, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan için de flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:03
Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

Geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan ve taraftarı hayal kırıklığına uğratan Kolombiyalı yıldız için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

Ara transferde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan, ancak transferi gerçekleşmeyen Kolobiyalı oyuncuyu 'in gözden çıkardığı, Mostafa Mohamed'in de takıma monte edilmesiyle artık forma şansı bulmasının çok zor olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

Ancak, Milliyet'in haberine göre; 'da Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan 'nun bugün kulübede olacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

'da bir süredir takımla beraber antrenmanlara çıkan, ancak Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan 'nun bugün kulübede olacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

Teknik direktör 'in, tecrübeli golcüyü maç kadrosuna alacağı ancak son yarım saat forma vermeyi düşündüğü belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

'da bir süredir takımla beraber antrenmanlara çıkan, ancak Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan 'nun bugün kulübede olacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

Teknik direktör 'in, tecrübeli golcüyü maç kadrosuna alacağı ancak son yarım saat forma vermeyi düşündüğü belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Kimse bunu beklemiyordu! Fatih Terim'den flaş Falcao kararı

Kolombiyalı forvet, formasını 31 maçta giyerken, 39 karşılaşmada ise oynamadı. son olarak 24 Ekim 2020'deki, Erzurum deplasmanında forma giymişti.

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