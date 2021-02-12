Mısır Milli Takımı'ndan flaş açıklama! Mohamed kadroya alınacak mı?

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır Milli Takım teknik direktörü Hüsam el-Bedri konuştu.

El-Bedri, Yunan medyasının kendisine yönelttiği, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed çok formda. Forvet pozisyonunda Olympiakos'ta forma giyen Ahmed Hassan'ı mı? Mohamed'i mi değerlendireceksiniz?" sorusunu cevapladı.

"ŞANSLAR EŞİT"

El-Bedri, verdiği cevapta, "Her ikisinin de şansı eşit. Seçimlerimi genellikle bir sonraki maçlar için yaparım ve bu, her seferinde mevcut koşullara bağlı olur." cevabını verdi.

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig maçında 2 gol üretirken, çıktığı 1 Türkiye Kupası maçında da 1 gol kaydetti.



