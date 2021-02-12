Haberler Galatasaray Mısır Milli Takımı'ndan flaş açıklama! Mohamed kadroya alınacak mı?

Mısır Milli Takımı'ndan flaş açıklama! Mohamed kadroya alınacak mı?

'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı , attığı gollerle sarı kırmızılı teknik heyetten geçer not alırken, Teknik Direktörü Hüsam el-Bedri'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, golcü futbolcu Milli Takım'a alınacak mı? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 19:24 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 19:30
Mısır Milli Takımı'ndan flaş açıklama! Mohamed kadroya alınacak mı?

'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı ile ilgili teknik direktörü Hüsam el-Bedri konuştu.

El-Bedri, Yunan medyasının kendisine yönelttiği, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed çok formda. Forvet pozisyonunda Olympiakos'ta forma giyen Ahmed Hassan'ı mı? Mohamed'i mi değerlendireceksiniz?" sorusunu cevapladı.

"ŞANSLAR EŞİT"
El-Bedri, verdiği cevapta, "Her ikisinin de şansı eşit. Seçimlerimi genellikle bir sonraki maçlar için yaparım ve bu, her seferinde mevcut koşullara bağlı olur." cevabını verdi.

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig maçında 2 gol üretirken, çıktığı 1 Türkiye Kupası maçında da 1 gol kaydetti.

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