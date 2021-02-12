Arda Turan ve Oğulcan'dan flaş gönderme! "Adam haklı beyler"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Galatasaray'da kaptanlardan Arda Turan, maç sonrasında soyunma odasındaki hareketlerinden ötürü 2 maç ceza almıştı.

Bununla beraber sarı kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan da Rizespor'dan Galatasaray'a transferinde yaşananlar nedeniyle 3 maçtan men edilmişti.

Arda Turan'ın 2 maçlık cezasının onamasının ardından Oğulcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23" ifadelerini kullanırken bir de fotoğraf paylaştı.







"ADAM HAKLI BEYLER"

Bununla beraber Arda Turan da Oğulcan'a destek veren bir paylaşım yaptı ve tribünde yer alan bir görseli kullanarak "Adam haklı beyler" cevabını verdi.





