Haberler Galatasaray Arda Turan ve Oğulcan'dan flaş gönderme! "Adam haklı beyler"

ve Oğulcan'dan flaş gönderme! "Adam haklı beyler"

, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası yaşanan gelişmelerde , soyunma odasındaki hareketlerinden dolayı 2 maç cezaya çarptırılmıştı. Bununla beraber da Rizespor'dan Galatasaray'a transferi nedeniyle 3 maçtan men edilmişti. Her iki futbolcudan da cezaların onanması sonrası flaş paylaşımlar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 17:48 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 17:59
Arda Turan ve Oğulcan'dan flaş gönderme! "Adam haklı beyler"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan 'da kaptanlardan , maç sonrasında soyunma odasındaki hareketlerinden ötürü 2 maç ceza almıştı.

Bununla beraber sarı kırmızılılarda da Rizespor'dan Galatasaray'a transferinde yaşananlar nedeniyle 3 maçtan men edilmişti.

Arda Turan'ın 2 maçlık cezasının onamasının ardından Oğulcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23" ifadelerini kullanırken bir de fotoğraf paylaştı.



"ADAM HAKLI BEYLER"
Bununla beraber Arda Turan da Oğulcan'a destek veren bir paylaşım yaptı ve tribünde yer alan bir görseli kullanarak "Adam haklı beyler" cevabını verdi.


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